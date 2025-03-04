九龍城文曜加推24伙折實均價19768元　首5名三房買家送250萬車位

建灝地產旗下九龍城住宅翻新項目文曜，今日（4日）加推新一張價單，提供24伙，戶型涵蓋一房至三房戶型，折實售價727.8萬元至2,043.7萬元，折實呎價17,900至22,607元；折實均價19,768元。



建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，由於項目銷情理想，現推出新一張價單，共提供24伙單位，包括3伙一房，13伙兩房及8伙三房。單位定價由970.4萬至2,799.6萬元，扣除最高27%折扣，折實價727.8萬元至2,043.7萬元，呎價17,914元至22,607元。

鄭智荣鄭指，是次定價因應每個單位的景觀及樓層有所調整，但仍屬原價加推。

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首5名買三房單位買家獲送250萬車位

另外，為回饋買家支持，是次價單推出全新送贈車位優惠，首5名購入三房單位的買家可獲送贈一個指定車位，每個車位市值250萬元。

項目推出至今累售約50伙，佔可售單位約7成。當中最高成交單位為29樓A室，實用面積1,046平方呎，屬三房連3個儲物室的特色戶，成交價2,350萬元，呎價22,467元。