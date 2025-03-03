盛滙李根興第一滴血！佐敦吳松街舖1868萬沽　帳蝕32%、蒸發九球

工商舖市場持續下滑，舖市資深投資者都要大蝕讓！盛滙商舖基金創辦人李根興最新以1,868萬元沽出佐敦吳松街舖位，較2022年7月份買入價2,750萬元，帳面大蝕讓約32%或882萬元。



上述舖位為佐敦吳松街126號地下及閣樓，建築面積約980平方呎，設有入則閣630平方呎。該舖位最新以1,868萬元沽出。該舖位現時每月租金約7.5萬元。

李根興兩年前半價執蝕讓貨 高峰期舖價5168萬

值得留意，李根興於2022年7月以2,750萬元買入上述舖位，其實當時上一手業主也需要大蝕讓。上一手業主在2015年4月買入價為5,168萬元，即當時持貨7年帳面蝕讓2,418萬元，物業期間貶值約46%。而是次李根興再次蝕沽，意味該舖位的舖價由高峰回落3,300萬元或64%。

2009年來「第一滴血」 基金首宗蝕讓

李根興表示，上述舖位蝕讓個案為他自2009年買賣多達約260間街舖以來，首次蝕讓沽舖的「第一滴血」，同時也是該基金2016年成立以來第一宗蝕讓。

他表示，為保持基金流通性，未來會繼續換貨，賣出及買入更有潛質的商舖。又指其基金不能死守，又認為市況永遠有升有跌，會保持積極心態，直言「做基金永遠要有出有入，唔好死守，得個等字。換貨換貨大換貨」。

李根興：蝕讓因保持基金流通性

對於近期市況，李根興認為股市暢旺，坊間的消費氣氛也改善了。如果中央再次擴大一簽多行的城市，舖市必定可以再睇高一線。他預期今年商舖租金及售價平穩發展，核心區有約3至5%升幅，民生區則已觸底。現在是轉角位用家及資金充裕投資者買舖的好時機。