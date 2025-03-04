業主為換同系新樓　700萬蝕沽Park Yoho三房　樓價四年腰斬一半

樓市走勢未明，市場再錄大幅蝕讓個案。入伙約8年的元朗Park YOHO Napoli，屋苑一伙三房單位最新以700萬元沽出，呎價9,524元，屬市價成交。原業主於4年前、樓價歷史高位時買入單位，帳面勁蝕704.8萬元離場，蝕幅高達5成。



利嘉閣分行經理鄧啓林表示，該單位為Park Yoho Napoli 20座高層D室，實用面積735平方呎，三房間隔。原業主於1月初推出市場放盤，當時叫價805萬元，最終於近日減至700萬元易手，累減105萬元，折合呎價9,524元。

鍾情元朗YOHO系列、蝕讓5成換樓

代理透露，原業主最初居住於元朗的YOHO Mid Town，其後於2021年搬入是次單位，直至早前買入同系的YOHO Hub單位才決定放售單位換樓。

2021年9月樓價歷史高位時入市 買入價1404.8萬

資料顯示，原業主於2021年9月樓價歷史高位時，以約1,404.8萬元購入單位，持貨約4年，是次沽貨帳面蝕讓704.8萬元，單位期內大幅貶值逾50%。

同期大市下挫27.8%

翻查資料，2025年1月份私樓售價指數報287.6點，較2021年9月的398.1點，累積下挫110.5點或約27.8%。反映上述最新Park YOHO Napoli蝕讓單位，蝕讓幅度較大市跌勢更加深，「跑輸大市」。