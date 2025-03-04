屯門掃管笏緹岸開放式戶淪銀主盤 賤價185萬沽、五年貶值56%！
撰文：蔡偉南
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樓價持續下挫，入伙約5年的屯門掃管笏緹岸（前稱恆大．珺瓏灣），錄得一宗大蝕讓個案，屋苑一伙面積不足230平方呎的開放式戶，早前淪為銀主盤，新近以185萬元沽出，較2020年買入價420.4萬元，帳面貶值約235.4萬元，蝕幅約56%。
美聯物業深井 - 黃金海岸分行首席高級營業經理鍾百圖表示，受惠《財政預算案》調整從價印花稅稅階，400萬元或以下徵收100元印花稅，吸引買家積極在市場物色細價物業。
面積僅223呎、大部份採用地台櫃
他指，最新成交個案為屯門掃管笏緹岸5座高層J室，實用面積約223平方呎，屬開放式間隔，向北，望山景。
據代理放盤相片，該單位面積較小，大部份位置採用地台櫃，同時設有地台床。
↓↓屯門掃管笏緹岸5座高層J室↓↓
2020年買入價420.4萬
據悉，單位為銀主盤，銀主一個月前以叫價約200萬元放盤，現減叫價約15萬元，以185萬元獲外區投資客承接，實用呎價不足1萬元，僅約8,296元，新買家心儀單位價格相宜，故睇樓2次後決定入市。
資料顯示，原業主於2020年以約420.4萬元購入上述單位。
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