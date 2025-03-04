荃灣海濱花園兩房400萬沽　業主配合減價30萬幫手慳稅、蝕50萬走

財案新措施減免印花稅，帶動細價樓交投。荃灣海濱花園新近錄得本月首宗成交，一伙兩房單位以400萬元沽出，呎價8,830元。原業主於2015年買入單位，是次沽貨帳面仍要蝕讓50萬元離場，單位貶值超過一成。



中原地產副分區營業經理李建華表示，該單位為海濱花園21座低層E室，實用面積453平方呎，兩房間隔。

據悉，原業主最初叫價430萬元放盤，而新買家為同區上車客，留意荃灣區物業市場已一段時間，財政預算案新措施出台後，見單位叫價接近400萬元，隨即議價洽詢。雙方商討後原業主最終願意作出配合，大減30萬元至400萬元成交，折合呎價8,830元。

買入10年帳蝕50萬

資料顯示，屋苑近期平均二手成交呎價為9,927元，即是次單位呎價較市價低出約11%。

原業主於2015年以450萬元買入單位，持貨10年，現帳面損失50萬元，單位期内貶值11%。