上車客慳稅入市　金獅花園兩房320萬沽　業主7年慘蝕逾三成

細價樓市場調整顯著，部分早年高價入市的業主需劈價沽貨。大圍金獅花園一伙兩房戶劈價約30萬元，最新以320萬元成交，呎價11,228元。原業主持貨約7年，帳面勁蝕約143萬元離場，單位貶值約30.9%。



中原地產區域營業董事黎宗文表示，上述成交單位為金獅花園1期B座中層6室，實用面積285平方呎，採兩房間隔。

成交單位為金獅花園1期B座中層6室，實用面積285平方呎，採兩房間隔。（資料圖片）

財案新政慳稅 業主再劈30萬元

代理透露，新買家為上車客，見單位價錢吸引，亦有受惠最新印花稅措施，即承接單位自用。原業主叫價約350萬元，雙方議價後以320萬元成交，呎價11,228元，累減約8.6%。最新財案預算案寬減400萬以下物業的從價印花稅，新買家此次入市僅需繳付100元的印花稅。

業主持貨7年 帳面勁蝕逾三成

翻查資料，原業主於2018年以約463萬元購入單位，持貨約7年，現沽出帳面蝕讓約143萬元離場，單位期內貶值30.9%。若計及當年購入單位的印花稅、佣金及其他雜費支出，實際虧損幅度或進一步擴大。黎宗文補充，沙田及大圍區本月暫錄約9宗二手成交，金獅花園佔約1宗成交。