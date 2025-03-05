香港不倚賴房地產卻倚賴舉債?不應逃避　官員應領導市民面對困難!

香港做官不容易，最近都很多人罵高官，官員也是人當然會做錯！但市民何嘗不是人，大家都有對的時候，同樣有錯的時候，港人試過上街要求特首辭職，但20年後很多人感到後悔，而且覺得虧欠了董建華先生，時間及經歷會證明很多政策當時是最好的。



民望最高的特首，但最後都有一些人對其表現感到失望！原來市民也經常犯錯，所以筆者現在撰文在批判上都盡量留一點空間給自己思考，我作為一個小市民甚至父親說出個人的期望是十分合理，本文就是反映這個角度！很多人奇怪在一片補倉潮之下，為何筆者不需要補倉？

我回答總是說：「因為我無本事！」筆者未夠本事一定程度是真的！但除此之外，因為我已經62歲了，借貸年期會比較短，金額亦比較少，還因為我不想下一代去還債！所以筆者對今次財政預算案預測2028-29年度財政將會收支平衡，原因是屆時會舉債更多，這訊息可能我了解得不夠清楚，但是有點抗拒的，財政預算案方面我比較想知道實際的情況！

例如在沒有舉債的情形之下，港府甚麼時候才能收支平衡？或者沒有舉債之下，政府改善財務的時間表！還是在政府心目中，未來是愈來愈倚賴舉債度日？政府是想不倚賴地產之下，依靠舉債？

當然作為市民提出擔憂，筆者是盡言責，但我對香港仍然充滿信心的，認為政府做了很多計劃，甚至有部分一定會成功的，所以我更加關心風險，亦關心這些將會成功的項目的掌握性，市民是需要政府告訴給我們，因為如果掌握得不好就會錯過，甚至一些計劃會在大家錯過之下，由有為成功變無疑荒廢，我們是需要更清楚目標去凝聚香港的人心。

香港大部分的年長人士其實都是創業一代，這群數量較多的創業一代，很多都對借貸過多是充滿戒心的，在我們的經驗來說，輕率借貸往往都是「敗家仔」的故事。

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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