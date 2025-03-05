受惠印花稅減至100元　上車客漏夜落訂　終擲350萬買荃灣中心兩房

二手市場氣氛好轉，荃灣區有代理指，本月初兩日荃景圍一帶受惠財政預算案100元印花稅，不少買家積極睇樓並主攻原則兩房單位，本月暫時已錄超過5宗買賣成交。最新，荃灣中心有原則兩房以350萬元沽出，新買家更漏夜在凌晨12點落訂入市。



買家漏夜凌晨12點落訂

美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心8座低層F室，實用面積425平方呎，原則兩房間隔。原業主在三日前以368萬元叫價放盤，新近以350萬沽出，呎價8,235元。

↓↓荃灣中心8座低層F室↓↓

至於新買家為上車客，因見荃景圍一帶成交加快，決定漏夜近凌晨12點落訂。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為365萬元，而恒生估價則為349萬元。即最新成交價在估價內成交。

持貨12年帳賺42萬

據知，原業主於2013年以308萬元購入上述單位，持貨12年，是次轉手帳面賺42萬元，單位期內升值13.6%。

荃灣荃景圍一帶。（網上圖片）