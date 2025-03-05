投資者譚伯榮拆售黃大仙豪苑停車場　兩層142個車位、叫價94萬起

樓市持續整固，部分投資者放售持有的另類物業。由投資者譚伯榮持有的黃大仙豪苑停車場的一籃子車位，最新由美聯物業及香港置業聯合獨家代理拆售，每個車位叫價94萬至137萬元。



美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁馬泰陽指，上述停車場設有兩層，共提供142個車位；當中1樓共有62個有蓋車位，每個叫價137萬元起，全層叫價9,000萬元。而2樓則有80個車位，包括露天、半露天及有蓋車位，自去年率先推出拆售後已累沽55個。目前餘下約25個車位，露天車位售價由94萬至98萬元，半露天車位售價為108萬至112萬元，而有蓋車位售價為119萬至138萬元。

資深投資者譚伯榮（右）。（資料圖片）

譚伯榮2017年1.76億買入

馬泰陽表示，該車場目前平均每月租金收入超過56萬元，預期2025年，車位月租收入約由4,200元起，平均每月租金收入將超過63萬元，投資回報理想，料吸引投資者入市作長線投資。

資料顯示，投資者譚伯榮或相關人士於2017年7月以1.76億承接車場，按合共142個車位計算，平均每個車位造價約124萬元。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁馬泰陽（左）