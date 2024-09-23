將軍澳海天晉單邊車位170萬沽 業主持貨6年帳蝕三成、蒸發78萬
撰文：蔡偉南
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將軍澳半新盤海天晉錄得一宗車位蝕讓個案。將軍澳海天晉B層一個雙號車位於二手市場以170萬元沽出，較6年前買入價帳面貶值逾三成。
利嘉閣地產將軍澳（坑口區）分區董事蔡庭勇稱，上述車位為海天晉B層雙號車位最新成交價170萬元，新買家為資深投資者，近期在網上留意到車位的投資價值，發現海天晉住宅平均4戶分1個車位，且要業主才可以購買，令屋苑的車位租盤十分短缺。
新買家為資深投資者、租金回報料約3.3厘
日前該買家得悉一個B層單邊、近座數的靚車位放盤，由於其對海天晉車位投資十分有信心，計劃將車位出租，隨即開出支票給代理幫忙議價。業主原叫價200萬元，議價後以170萬元成交。若以現時車位月租成交介乎約4,500至4,900元計算，估計租金回報約為3.3厘水平。
2018年買入價248萬
據悉，原業主於2018年以約248萬元買入車位，即車位價值蒸發78萬元。蔡氏補充，現時屋苑約有20個車位放盤，最低入場費約235萬元起。
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