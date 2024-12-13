上水順欣花園201個車位1.05億沽 平均每個52萬 每月收租逾70萬
撰文：李明珠
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車位需求依然龐大，市場錄得大宗車位交易。上水順欣花園停車場一籃子車位最新錄得成交，共涉及201個車位，作價約1.05億元，平均每個車位52.2萬元。
第一太平戴維斯表示，車位位處上水智昌路8號順欣花園停車場，總共201個車位，分佈於地下及高層地下，現時由易泊停車場營運。一籃子最新以約1.05億元售出，平均每個車位52.2萬元。
車場每月租金收入逾70萬、租金回報7厘
第一太平戴維斯投資部表示，車場平均每月租金收入超過70萬，扣取使費後，預期租金回報約7厘。新買家因看中高回報且具穩定收租能力的停車場物業，作長線投資。
而且，順欣花園的單個住宅車位成交價曾錄120萬至140萬港元。而此次出售的每個車位平均僅約52萬港元，造價具一定防守性。
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