上水順欣花園201個車位1.05億沽　平均每個52萬　每月收租逾70萬

車位需求依然龐大，市場錄得大宗車位交易。上水順欣花園停車場一籃子車位最新錄得成交，共涉及201個車位，作價約1.05億元，平均每個車位52.2萬元。



第一太平戴維斯表示，車位位處上水智昌路8號順欣花園停車場，總共201個車位，分佈於地下及高層地下，現時由易泊停車場營運。一籃子最新以約1.05億元售出，平均每個車位52.2萬元。

車場每月租金收入逾70萬、租金回報7厘

第一太平戴維斯投資部表示，車場平均每月租金收入超過70萬，扣取使費後，預期租金回報約7厘。新買家因看中高回報且具穩定收租能力的停車場物業，作長線投資。

而且，順欣花園的單個住宅車位成交價曾錄120萬至140萬港元。而此次出售的每個車位平均僅約52萬港元，造價具一定防守性。