日出康城MARINI車位228萬沽　業主持貨3年賺13萬走　跑贏屋苑住宅

市場氣氛回暖，部分屋苑車位價值上升，成交量增加。將軍澳日出康城MARINI一個車位最新以228萬元轉手，原業主於3年前買入，帳面獲利13萬元離場，升值約6%，跑贏住宅。



利嘉閣地產分區董事蔡庭勇表示，日出康城MARINI停車場2樓一個雙號車位最新錄得二手成交，成交價為228萬元。據悉，新買家買入車位作自用。原業主則於2021年以約215萬元買入車為，持貨3年至今轉售，帳面獲利約13萬元，期間升值5.7%。

車位成交有賺、跑贏同屋苑住宅

翻查資料，屋苑於2021年入伙，過去1年住宅的二手成交均為蝕讓離場，蝕幅介乎3%至22%。可見是次車位成交錄得獲利，跑贏住宅市場。

代理指，今年屋苑累積錄得約7宗車位成交，成交價介乎約225萬至236萬元，以平均成交價計，是日出康城眾多屋苑之冠。現時同屋苑車位市場月租由約6,300元起；早前更錄得月租7,600元的成交，創下新高水平。