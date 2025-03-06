Belgravia PlaceII加推26伙周日賣 折實均價1.69萬、高首批6%
撰文：李明珠
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恒地（0012）長沙灣Belgravia Place II最新加推4號價單，共涉及26伙，戶型涵蓋一房至三房，折實價由499.3萬至901.4萬元，呎價由16,418至17,401元。價單折實平均呎價為16,938元，較上月公布的首批折實平均呎價15,968元上升約6%。項目同時落實於周日推出該26伙發售。
新價單共提供26伙，戶型涵蓋一房至三房，包括10伙一房、8伙兩房、8伙三房，實用面積299至518平方呎。單位定價由554.8萬至1,001.5萬元，呎價由18,242至19,334元。扣除最高10%折扣，折實價由499.3萬至901.4萬元，折實呎價由16,418至17,401元。
周日發售26伙
當中入場單位為2座12樓11室，實用面積299平方呎，一房連儲物室間隔，折實價499.3萬元，折實呎價16,699元。
發展商指，項目同時上載銷售安排，將於周日推出該26伙發售。
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