Belgravia PlaceII加推26伙周日賣　折實均價1.69萬、高首批6%

恒地（0012）長沙灣Belgravia Place II最新加推4號價單，共涉及26伙，戶型涵蓋一房至三房，折實價由499.3萬至901.4萬元，呎價由16,418至17,401元。價單折實平均呎價為16,938元，較上月公布的首批折實平均呎價15,968元上升約6%。項目同時落實於周日推出該26伙發售。



新價單共提供26伙，戶型涵蓋一房至三房，包括10伙一房、8伙兩房、8伙三房，實用面積299至518平方呎。單位定價由554.8萬至1,001.5萬元，呎價由18,242至19,334元。扣除最高10%折扣，折實價由499.3萬至901.4萬元，折實呎價由16,418至17,401元。

周日發售26伙

當中入場單位為2座12樓11室，實用面積299平方呎，一房連儲物室間隔，折實價499.3萬元，折實呎價16,699元。

發展商指，項目同時上載銷售安排，將於周日推出該26伙發售。