旺角銀座式商廈大蝕讓！ 金鑽璽樓上舖死守12年、最終狂輸9100萬

零售市道依然疲弱，核心區銀座式商廈樓上舖錄得大幅度蝕讓個案。旺角銀座式商廈金鑽璽，最新有兩層低層樓面，以2,600萬元連廣告位沽出，較12年前買入價，帳面勁蝕9,141萬元，蝕幅接近八成。



據代理消息，上述成交個案為旺角金鑽璽1至2樓，建築面積分別約2,223及約2,135平方呎，即總面積約4,358平方呎，並附設樓高5層之外牆大型電子顯示屏廣告位。

市傳上述樓上舖最新以約2,600萬元賣出，成交呎價約5,966元，創出該廈呎價歷史新低紀錄。目前1樓交吉，2樓由飲食集團租用。

2013年8月一手買入價逾1.17億

翻查資料，原業主於2013年8月一手購入上述兩層樓面，當時買入價逾1.17億元，當年呎價26,941元。以最新成交價計算，原業主持貨12年，帳面蝕讓9141.08萬元或77.9%。

金鑽璽位於旺角彌敦道703號，樓高20層，物業前身為住宅，由德祥地產重建作商廈用途。其後在2012年12月，資本策略以7.3億元向德祥地產購入地盤，其後隨即以樓花形式拆售金鑽璽。

金鑽璽位於旺角彌敦道703號，在2012年12月資本策略以7.3億元向德祥地產購入地盤，其後隨即以樓花形式拆售。（資本策略網站圖片）