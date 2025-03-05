廖偉麟金鐘力寶中心寫字樓逾4600萬沽　持貨兩年帳蝕四成

核心商業區再有大蝕讓個案紀惠集團家族成員、資深投資者正八集團主席廖偉麟持有的金鐘力寶中心中高層寫字樓單位，新近以合共約4,625.92萬元沽出，呎價12,800元。廖偉麟持貨兩年，帳面蝕讓40.8%。



資料顯示，上述成交涉及力寶中心1座37樓4室、5室、6室，成交價分別為1,521.92萬、1,766.4萬、1,337.6萬元。

上述3個單位面積共約3,614平方呎，以總成交價4,625.92萬元計算，呎價約1.28萬元。廖偉麟於2023年2月買入該批單位，當時總買入價為7,818.75萬元，是次沽貨帳面虧損3,192.83萬元或40.8%。

至於新買家為深圳大族激光董事長高雲峰。