紀惠湯文亮再放售甲廈　遠金叫價2.5億、呎價2.3萬　昔日高峰6萬

本地老牌家族紀惠集團近期頻頻放售旗下貴重寫字樓物業。紀惠集團最新放售金鐘甲級商廈遠東金融中心39樓全層，意向價2.5億元，呎價約23,148元。



第一太平戴維斯表示，獲委任為代理公開邀約出售金鐘遠東金融中心39樓，建築面積約10,800平方呎，物業屬高層單位，可俯瞰維多利亞港海景，加上間隔方正，實用率高。物業以現狀連租約出售，截止日期為3月21日（星期五）正午。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠表示，是次出售之物業估值約2.7億元，業主意向價為2.5億元，物業連租約出售。

資料顯示，上述金鐘遠東金融中心39樓的業主為RISE CONCEPT INVESTMENT LIMITED，其公司董事為紀惠集團主席廖湯慧靄、廖偉芬及廖偉麟，三人均為紀惠集團或相關人士。至於紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮為廖湯慧靄的弟弟。

金鐘遠東金融中心過往曾錄得高價成交，該廈33樓全層在2018年4月份，以6.6億元沽出，該全層單位面積同為10,800平方呎，成交呎價約6.11萬元，創當時全港新高紀錄。

金鐘遠東金融中心。（資料圖片 / 江智騫攝）

湯文亮。（資料圖片）