萬科大埔上然示位曝光　兩房開廚設U形中島　可餐桌、工作枱兩用

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然，今日（3日）首度開放4伙無改動示範單位，戶型涵蓋一房至三房戶，實用面積301至713平方呎。



大門旁設多功能木紋鞋櫃、特色收納鏡櫃

首先未無改動一房示範單位，單位參照第2座8樓C6室，實用面積301平方呎，一房連開放式廚房間隔。單位客飯廳呈長方形，全長約4.9米，闊約2.3米，間隔方正。客廳外連40平方呎的露台合併工作平台，引入室外自然光線。單位大門旁亦附有多功能的木紋鞋櫃及特色收納鏡櫃，讓戶主放置鞋履及各式家居物品。

浴室洗手盆鏡櫃採用圓角設計，櫃內配置電插座，並設有層架，迎合戶主日常所需。睡房則間隔方正，方便不同家具擺放需求。

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設U形中島 可作餐桌及工作枱兩用

第二伙示範單位參照第2座8樓D2室，實用面積428平方呎，兩房連開放式廚房間隔。單位客飯廳長約6.1米，闊約2.5米，間隔方正實用，牆身兩側均配置電視插座，讓居住空間更具靈活性。開放式廚房特別附有的U型中島Island Table，採用石紋設計，住戶除了可作餐桌外，也可作為工作檯面使用，非常實用。

單位設兩間睡房，以蝴蝶型開則，間隔方正實用，提升整體空間使用性。當中主人睡房預留到頂衣櫃位置，方便日後裝修和設置各類收納空間。

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梗廚設森林綠色系嵌入式高身廚櫃

第三伙示範單位參照第2座6樓B3室，實用面積475平方呎，兩房連梗廚間隔。長方形客飯廳最長處約6.4米，闊約2.5米，設計布局工整實用。客飯廳連接共38平方呎的特大露台連工作平台廣納自然光線。

梗廚方面，設有森林綠色系的嵌入式高身廚櫃，提供充足收納空間，並配備著名電器品牌家電，包括電磁爐、蒸焗爐、雪櫃及多功能淨水器連水龍頭。

主人睡房寬敞方正，並已預留位置放置衣櫃。所有房間均設有大幅玻璃窗，除增加室內採光度

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主人房設大面積玻璃窗引入自然光

最後一伙示範單位則參照第2座6樓B1室，實用面積713平方呎，三房一套連工作間間隔，長方形客飯廳最長處約7.4米，闊約2.7米，間隔方正實用。單位大門旁隨樓附有特大木紋鞋櫃、半身鏡及特色裝飾燈。

睡房方面，客飯廳、特大露台連工作平台及三間睡房享同一座向，朝向南方。當中主人房的設計寬敞方正，設有大面積玻璃窗引入自然光。另外兩間睡房間隔同樣實用，戶主可以靈活規劃睡房布局。

而單位浴室及主人房浴室採用明廁設計，有助於空氣循環，保持新鮮空氣流通。

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