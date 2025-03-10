十大屋苑周末錄7宗成交　按周回升1宗　零成交屋苑減少1個

十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周回升1宗，零成交屋苑減少1個，共有6個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手熱賣，料周末一手成交宗數可達200宗，連帶二手睇樓氣氛回暖，惟二手成交量需待一手購買力消化才逐漸回升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，三個指標屋苑只得太古城錄成交。太古城周末錄3宗買賣成交，平均實用呎價15,298元。其中，市場錄得成交單位為啟天閣低層F室，實用面積680平方呎，3房間隔，以1,010萬元沽出，平均實用呎價14,853元。

同屋苑南天閣中層H室成交，實用面積592平方呎，2房間隔，單位月初以990萬元放售，現以960萬元成交，平均實用呎價16,216元。據了解，新買家為用家。原業主則於2001年以309萬元買入單位，持貨24年，是次沽出賬面獲利651萬元，單位升值逾2.1倍。

太古城。（資料圖片）

九龍區方面，4個指標屋苑中，只有新都城錄成交，其餘「捧蛋」。新都城本周末錄一宗成交，單位為3期3座高層A室，實用面積470平方呎，現以632.8萬元成交，平均實用呎價13,464元。樓市氣氛向好，新都城本月已累錄5宗買賣成交，平均實用呎價12,968元。

將軍澳新都城。（資料圖片）

新界區方面，沙田第一城及嘉湖山莊周末分別錄2及1宗成交。沙田第一城本周末錄2宗買賣成交，平均實用呎價13,296元。其中，中原地產促成32座高層C室成交，實用面積327平方呎，2房間隔，現以420萬元成交，平均實用呎價12,844元。據了解，原業主於2014年以385萬元購入單位，持貨11年，是次沽出賬面獲利35萬元或約9%。