預算案後新盤成交增4倍、二手升6成　中原指一、二手樓市現小陽春

預算案公佈後，今年第一個樓市小陽春似乎已出現。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期多個細價新盤熱賣，刺激本月新盤成交急升4倍，而在一手帶動下，二手市場亦見回勇，交投反彈6成。他形容一、二手樓市同步出現小陽春。



陳永傑表示，上月公佈的財政預算案將100元印花稅優惠，由原本樓價300萬元上限，提升至最高400萬元，細價新盤即時受惠新政策，帶動新盤市場氣氛轉旺。綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場資訊，3月份首9日整體一手市場錄得約1,058宗成交，較上月同期約200宗增加超過4倍，發展商賣樓套現逾62億元，較上月同期約15億元，亦大幅上升3.1倍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（盧翊銘攝）

細價樓當旺

受惠100元印花稅效應，近日發展商主力催谷細價新盤銷情，本月一手市場樓價1,000萬元以下成交佔高達95%，開放式、一房及兩房單位備受市場追捧，這類戶型的買賣佔3月整體成交達8成，反映剛需盤保持強勁承接力。

400萬以下成交佔15%

至於只需付100元印花稅的400萬元以下的一手成交，3月錄得約166宗或15%，較上月同期約43宗，上升2.8倍，並主要來自3個樓盤。當中以元朗朗天峰最多400萬元以下一手買賣，錄62宗；其次是於首兩輪銷售均沽清所有單位的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，至今售出291伙，樓價400萬元以下成交佔44宗；九龍城南首則售出222伙，亦有21宗屬400萬以下單位。

陳永傑表示，預算案後一、二手市場兩邊旺，反映市場已步入小陽春。由於近期不少新盤首批單位開售當日「一Q清枱」，帶動入市氣氛，同時令大批購買力回流二手市場物色筍盤，除了用家外，亦有投資客，甚至非本地買家。中原地產於3月份促成的二手買賣宗數更較上月急升6成，當中銀碼低於400萬元的細價盤，佔整體成交約4成半。

本月一手成交料2500宗

他估計，樓市轉旺，發展商提速推盤，3月全月一手成交料約2,500至2,800宗，較2月增加約1倍，有望挑戰自去年10月錄近3,000宗後的5個月新高。