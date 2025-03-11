鄧成波家族太子汝州街舊樓淪銀主盤　全幢2200萬沽、貶值7成

舖王鄧成波家族再有旗下物業淪為銀主盤。據了解，該家族持有太子汝州街全幢舊樓以2,200萬元沽出，較2019年買入價貶值7成。此外，家族同時沽出曾經用作自住的淺水灣麗景園豪宅，成交價約7,200萬元。



上述成交包括太子汝州街3號全幢商住物業，總面積約4,096平方呎，樓高四層，成交價2,200萬元，呎價約5,371元。

2019年買入價8300萬

鄧成波家族於2019年以8,300萬元購入上述舊樓，現時銀主以2,200萬元沽出，即5年間貶值73%或6,100萬元。

淺水灣麗景園豪宅7200萬沽

至於鄧氏家族沽出的另一物業為淺水灣麗景園（3座）高層單位，實用面積2,576平方呎，三房間隔，外望淺水灣泳灘海景。該單位最新以約7,200萬元沽出，呎價近2.8萬元。鄧成波家族於2010年以5,500萬元買入該單位自用，過去15年帳面升值3成。