譚雅士薄扶林古蹟豪宅Jessville Tower　兩周連沽11伙套現2.88億

由已故前首席大法官楊鐵樑岳父譚雅士家族持有的薄扶林道128號項目Jessville，在過去兩星期，由萊坊和中原以招標形式成功促成11宗成交，均位於Jessville Tower，成交價在2,398萬元至3,005萬元，折合呎價17,000至21,000元，總成交金額達逾2.88億元。Jessville Tower項目至今累沽13伙，佔全盤數目的近一半。



萊坊香港高級董事及住宅物業代理部主管劉文華表示，儘管香港的整體住宅市場面臨挑戰，但豪宅的表現依然顯示出韌性。政府於1月初放寬了「新資本投資者入境計劃」的要求，將擁有至少3,000萬元絕對實益資產的時間門檻從兩年縮短至六個月，此措施於3月1日生效。相信合資格的申請將會上升，再加上減息機會和經濟改善的推動下，將帶動更多豪宅成交。Jessville Tower餘下可供出售的單位有限，預計項目將繼續受用家和投資者追捧。

本地買家斥資近8000萬購入3伙

中原地產西半山首席營業董事李巍表示，其中一組為大手交易，有本地買家斥資近8,000萬元購入3伙，預計租金回報率可達逾3厘。現時市場對於傳統豪宅地段需求殷切，加上樓市回穩及股票市場表現向好，相信本港豪宅將持續受到追捧。而Jessville 豪宅項目價格與最初的意向價顯著回落，勢受豪宅買家青睞。近日項目繼續接獲大量準買家查詢，估計未來成交量將進一步攀升。

項目分為古堡及大廈2部分

Jessville項目分2部分，包括2層高的古堡Jessville Manor，每層2伙單位，設2部升降機；以及一幢大廈Jessville Tower。大廈地下6層為停車場及會所，而1樓至14樓為標準樓層，每層同樣為2個單位，設2部升降機。

最大特色單位2960平方呎

項目共提供32伙單位，當中大廈提供28伙，大宅則為4伙特色戶。涵蓋三房及四房間隔，實用面積由1,358至2,960平方呎。大廈每層分A、B室，分別為1,431平方呎及1,358平方呎。而全盤最大的單位則來自古堡的1樓B室，實用面積2,960平方呎，外接438平方呎的露台。

另外古堡的地面2伙特色單位均設有私家花園及陽台，實用面積2,262平方呎及2,335平方呎，連234平方呎花園，及567平方呎花園。