大圍薈蕎開放式280萬沽　原業主帳面輸近兩球半、8年貶值46%

二手市場續以蝕讓成交為主。當中，大圍薈蕎有開放式單位以280萬元沽出，原業主持貨8年帳蝕239.3萬元離場。



中原地產大圍高級分行經理邱皓文表示，是次成交為大圍薈蕎1翼中層D6室，實用面積254平方呎，屬開放式間隔，單位以345萬元叫價放盤，日前議價後以280萬元沽出，呎價11,024元。

據了解，新買家為外區客，鍾情東鐵沿線物業，加上屋苑樓齡較新，居住環境舒適且間隔合用，決定買入自用。

據了解，原業主於2017年以約519.3萬元購入單位，持貨8年，是次轉手帳面蝕讓約239.3萬元，單位期內貶值約46%。

而事實上，薈蕎由2018年起入伙，近年頻密錄得二手蝕讓個案。資料顯示，連同上述成交計，屋苑今年至少錄4宗二手蝕讓個案，當中蝕幅均超過3成，而今次成交個案更是今年最勁一宗蝕讓成交。