太古城頂層複式戶2600萬沽 呎價重上2萬 近3年最貴成交
撰文：李明珠
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財案後樓市氣氛轉好，買家入市信心增加。 十大屋苑之一的鰂魚涌太古城一伙複式特色戶最新以2,600萬元沽出，呎價約20,312元，不但成交價創屋苑自2022年7月後的新高，呎價亦相隔5個多月重上2萬元的水平。原業主早於1996年買入單位，現帳面獲利1,310萬元離場，單位升值逾1倍。
中原地產太古城副區域營業董事張光耀表示， 該單位為太古城美菊閣頂層連天台複式戶成交，實用面積1,280平方呎，三房套連儲物室間隔。單位於去年7月放盤，叫價3,300萬元，近日獲用家議價至2,600萬元成交，折合呎價20,312元。
↓↓太古城美菊閣頂層連天台複式戶↓↓
造價創近3年新高、呎價重上2萬
代理指，是次單位成交價創屋苑自2022年7月後的新高，呎價則是相隔5個多月重上2萬元。根據紀錄，對上同類大單位成交要追溯至2024年9月，位處銀柏閣的頂層特色單位，實用面積1,277平方呎，當時成交價為2,580萬元，折合呎價20,203元。
原業主則於1996年以1,290萬元購入單位，持貨29年，是次沽貨帳面獲利1,310萬元，單位期内升值逾1倍。
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