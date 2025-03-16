送澧手記 | 北都發展主題跟着關稅起舞

進入本文主題前，大家先緊記一大前提：北部都會區經濟 = F（工資、智能、關稅）



事實上，內地的關稅政策，完全決定了香港的發展命運。全因內地對任何進口貨品都會徵收關稅，並需繳納增值稅；反之，香港實行「自由港」、接近「零關稅」的政策，同時沒有徵收增值稅，進口商品不需繳納稅款。因此，當任何內地的關稅政策趨近於香港時，本港優勢就會被削弱。



現時，本地市場出現了三個獨特的變化因素：（一）內地工資目前比香港便宜；（二）智能先進製造廠房興起，所需的低技術工人數量大幅度減少；及（三）關稅及「零關稅」。然而，當同一條公式內同時擁有上述三個變化因素，事情就變得複雜起來。

北部都會區。（資料圖片）

早前有位做實業的朋友說：「你以為在內地製造食用肉丸較香港便宜嗎？事實是肉丸並非用鮮肉製作，而是用凍肉做的，巴西進口的相對較便宜；用最優惠國關稅計，已需要徵收12%至15%稅款，加上內地增值稅約13%，合共需要支付最少25%稅款。即便內地有大量的糧食供應，亦不足以滿足當地居民需要，因此仍然需要在香港進口食品，全因『零關稅』，又冇增值稅。」

（蘇煒然攝）

從食物推而廣之，健康產品、藥物、電子零件等種種產品也會遇到相類似的問題，箇中當然有更複雜的物流供應鏈問題，但同時展示出「香港製造」或許也有一些始發優勢。隨着智能先進廠房興起以及產能提升，加上機械人產業愈趨熾熱，實際人手需求逐漸減低。

另一方面，香港經濟目前出現了錯位發展的特徵，其中技術革新導致傳統產業受到顛覆，以及地緣政治衝突影響貿易及資金流向。然而，發展從來離不開土地，因此北都銳意打造智能發展，土地使用一環則至關重要。與內地保持良好溝通，尤其是在出入口關稅制方面，當局應先透徹分析和計劃如何佈局。否則決定土地使用後，若整體稅制在佈局上發生轉變，或需要再重新規劃，最終有機會費時失事。

北部都會區。（資料圖片）

北部都會區。（資料圖片）

【財經專欄】黃仲澧

現為普縉控股集團規劃及發展部董事總經理、打鼓嶺鄉事委員會顧問，以及香港地產專業發展中心規劃及發展委員會主席，並曾任多間大學及院校之客座講師。為政府、公營團體和不同大型私人企業等，提供跨領域專業、房地產及商業評估、運輸、可持續發展及園景建築顧問服務，協助制定城市及產業發展策略。

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