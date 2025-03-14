地產代理壓價399萬買荃豐中心銀主盤　低市價6%　呎價10612元

印花稅減免措施實施後，細價盤交投增加。荃灣荃豐中心錄今年首宗成交，一伙兩房銀主盤以399萬元沽出，呎價10,612元，低同類市價約6%，承接新買家為地產代理。單位早於2007年獲買入，18年間帳面升值242萬元或1.5倍。



市場消息表示，該單位為荃豐中心高層E室，實用面積376平方呎，兩房間隔。單位為銀主盤，銀主日前以400萬元放售單位，隨即獲多組買家洽詢。其中一位買家為地產代理，因其見樓市已較高位回落約三成，加上新政策減免住宅印花稅，令置業成本降低，因此決定輕微議價1萬元以399萬元承接單位，折合呎價約10,612元。

造價較同類低6%

資料顯示，屋苑對上一宗同類成交為中層E室，面積間隔相同，於去年12月以425萬元成交。即是次單位造價較近期同類低出約6%。

原業主於2007年4月以157萬元買入單位，其後淪為銀主盤，現沽貨單位帳面約升值242萬元，18年間升值1.5倍。