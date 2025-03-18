四太梁安琪灣仔壹嘉劈價25%賣樓奏效　17伙劈價貨速沽16伙

賭王「四太」旗下尚嘉控股的灣仔現樓新盤壹嘉上周五（14日）更新價單，將17伙，單位定價大幅下調25%，價錢較5年前開價腰斬一半。據市場消息指，項目即日沽出16伙。



更新價單涉17伙 定價下調25%

更新價單單位涉及17伙單位，包括26樓至32樓的A至D室，實用面積介乎316平方呎至420平方呎，戶型涵蓋開放式至一房單位，今次定價下調25%。若計及上一次調價，以28樓B室為例，實用面積316平方呎，採開放式間隔，最初定價1,189.5萬元，現減至597.6萬元，5年間減價約五成。

已兩度減價 5年減幅達50%

翻查資料，該批單位早於2019年推出，至今已兩度下調價單售價，由初時定價1,189.5萬至1,705.3萬元，現減至597.6萬至855.7萬元，5年累劈約50%。

賭王「四太」旗下壹嘉，有17伙單位定價大幅下調25%，更較高峰期定價腰斬。（廖雁雄攝）