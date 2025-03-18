新地天璽．海2A期涉43伙　最大頂層複式2476呎　下周三推12伙招標

新地（0016）旗下啟德天璽．海今日（18日）上樓書。發展商表示，項目將於下周三（26日）推12伙招標，預告於短期內開標。



2A期涉43伙 下周三推12伙招標

天璽．海第2A期屬項目第7座涉43伙，實用面積1,124至 2,476平方呎。當中包括42伙標準戶，實用面積1,124至1,150平方呎。另設1伙頂層複式特色戶，實用面積2,476平方呎，另設43平方呎露台、699平方呎平台，以及882平方呎天台。

新地副董事總經理雷霆表示，今晚YOHO WEST PARKSIDE第4輪推售，相信可以持續以往的火熱銷情；最近美國通脹數字回落，意味連環減息很快開始，有利樓市發展，股市同樣表現理想，相信股市可帶動豪宅市況，對是次招標非常有信心。

天璽．海第2A期屬項目第7座。

左起：新地副董事總經理雷霆、新地代理執行董事陳漢麟

新地代理執行董事陳漢麟表示，由於第2A期樓花期較短，項目提供2種付款方法，包括「建築期付款」及「即供付款」，鑒於過往銷售成績理想，相信今次反應熱烈。

最大一伙2476呎頂層天台複式戶

當中最細一伙為第7座2樓至26樓的B室，實用面積1,124平方呎，屬四房間隔，設私人電梯大堂。另最大一伙為27至28樓頂層天台複式戶，屬四房間隔，實用面積2,476平方呎，設699平方呎平台，以及882平方呎天台，內置樓梯上落及私人游泳池。

客飯廳部分位置上下兩層打通

值得留意的是，發展商將頂層天台複式戶客飯廳左邊有一部分空間上下兩層打通（圖中顥示VOID / VOID ABOVE）並安裝落地玻璃，住戶可以望維港景。

最細一伙為第7座2樓至26樓的B室，實用面積1,124平方呎，屬四房間隔，設私人電梯大堂。