好人租客願開門予睇樓　換樓客翻睇後　630萬買荃灣環宇海灣兩房

近期樓市氣氛正面，買家加快入市步伐。荃灣環宇海灣一伙兩房單位最新以630萬元沽出，呎價12,550元。原業主於2014年買入單位，帳面獲利100萬元離場，單位升至近兩成。



中原地產高級分區營業經理林恩信表示，該單位為環宇海灣5座中層E室成交，實用面積502平方呎，屬前排兩房單位，極少有放盤，享開揚海景。

原業主於今年1月叫價700萬元放盤，近日成功獲同區換樓客垂青，最終雙方議價後以630萬元成交，減價70萬元，折合呎價約12,550元。

租客願意配合讓買家兩度睇樓

代理透露，單位現有租客，租約即將完結。由於業主和租客多年來關係良好，租客亦十分好人，願意配合業主，開門讓買家睇樓，故買家順利兩度睇樓隨即落實購入單位。

原業主於2014年以530萬元買入單位，持貨約11年，是次沽貨帳面獲利100萬元離場，單位期內升值18.8%。