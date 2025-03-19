長情業主443萬沽荃灣麗城花園三房　呎價7741元　創近年同類新低

部分長情業主持有物業多年，願意提供更大折讓沽貨。荃灣麗城花園本月錄得3宗成交，其中一伙三房單位最新以442.8萬元沽出，呎價7,741元，創同類單位近年造價新低。原業主早於1995年買入單位，持貨30年帳面獲利229萬元離場，單位升值1.1倍。



中原地產區域營業董事余俊文表示，該單位為麗城花園第二期6座高層B室，實用面積572平方呎，原則三房間隔，外望山景。單位最初叫價508萬元放盤，最終獲新買家議價以442.8萬元成交，累減65萬元或13%，折合呎價7,741元。

造價創同類近年新低

代理指，是次單位造價創屋苑同類單位近年新低。參考近期成交，今年屋苑共錄得3宗同類單位二手成交，造價由460萬至530萬元；即是次單位造價亦較近期市價低出4%至16%

原業主於1995年8月以213.8萬元買入單位，持貨30年，轉手帳面獲利229萬元，單位期内升值1.1倍。