華置甘比傳1億連沽灣仔YORK PLACE兩地舖
撰文：蔡偉南
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華置（0127）或相關人士新近再度沽售旗下商舖物業，據代理消息，華置以約1億元沽出灣仔單幢樓YORK PLACE地下兩舖位。
據代理消息，該兩個舖位為灣仔莊士敦道22號YORK PLACE地下1及2號舖，建築面積分別為3,337平方呎及4,773平方呎，共約8,110平方呎，據悉由單一買家斥資約1億元買入，成交呎價約1.23萬元。
該兩個舖位現有租戶，分別為越南餐廳及冰室，每月收租共約46.5萬元，新買家享5.6厘回報。
YORK PLACE位於灣仔莊士敦道22號，於2009年落成，由華置及市建局合作發展，地下兩個舖位一直由發展商相關人士持有收租。
據資料顯示，上述兩個舖位分別由兩家公司持有，其公司董事均為富商「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻，以及其胞姊陳詩韻。
事實上，華置或相關人近年不時沽出旗下舖位，如在2023年11月以9,700萬元沽出由「港女煲」法國廚具品牌LE CREUSET租用的東角道相連地舖。
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