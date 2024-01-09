甘比東角道舖獲君蘭餅店16.5萬承租　較高峰期低72%

核心區零售租金水平大幅低於高峰期，吸引本地餅店品牌進駐。市場消息稱，「大劉」劉鑾雄太太、華置（0127）行政總裁兼執行董事陳凱韻（甘比）等持有的銅鑼灣東角道地舖連一樓物業，新近以每月約16.5萬元租出予君蘭餅店，是次租金水平較高峰期低約72.5%。



上述舖位物業為銅鑼灣東角道26號怡安大廈怡東商場地下6至8號及一樓，地下面積909平方呎，一樓面積821平方呎，合共約1,730平方呎，面向世貿中心wtc。該舖位早前意向月租約20萬元，新近降價至約16.5萬元租出，成交呎租約95元。該舖位新租戶為本地餅店品牌君蘭餅店。

鞋店高峰期月租60萬

據悉，上述舖位在零售高峰期2014年由鞋店Clarks租用，當時月租高達60萬元，反映最新租金回落超過七成。

資料顯示，上述舖位業主為SUNNY OCEAN LIMITED，其公司董事包括「大劉」劉鑾雄太太、華置（0127）行政總裁兼執行董事陳凱韻（甘比），以及其姐姐陳詩韻。

銅鑼灣東角道26號怡安大廈怡東商場地下6至8號及一樓。（網上圖片）

劉鑾雄（大劉）與陳凱韻（甘比）於2016年結婚，二人育有三名子女。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

東角道地下21號舖叫價6000萬 較高峰低76%

上述舖位租金較高峰期大幅回落，事實上，甘比目前正在市場上放售東角道舖位物業，其意向價也較鄰舖高峰低76%。如東角道24至26號置安大廈/怡安大廈地下21號舖，建築總面積約為458平方呎，該舖位目前叫價6,000萬元放售，折合每平方呎約13.1萬元。

惟翻查資料，毗鄰的22號地舖，對上一次成交為2014年以2.33億元售出，呎價逾56萬元。若以呎價作比較，上述甘比舖位目前意向呎價僅約13.1萬元，反映較高峰期低約76%。

東角道24至26號置安大廈/怡安大廈地下21號舖目前以6,000萬元放中，租客為雪茄專門店。

東角道相連地舖去年底9700萬沽

此外，甘比或華置相關人士於去年底已先行沽售東角道一帶的商舖，如銅鑼灣東角道24至26號置安大廈/怡安大廈相連地舖，於去年9月份推出放盤，當時意向價約1.2億元，平均呎價約14.4萬元。而舖位於上年11月降價至1億元，並獲買家洽購，最終舖位成功以約9,700萬元沽出，成交呎價約11.42萬元。