甘比減磅6000萬放售東角道地舖　意向呎價較鄰舖高峰低76%

「大劉」劉鑾雄太太、華置（0127）行政總裁兼執行董事陳凱韻（甘比），新近再委託代理以6,000萬元連租約放售銅鑼灣東角道一個地舖，意向呎價約13.1萬元，較鄰舖高峰低約76%。事實上，華置或相關人士在上年年尾，已率先以9,700萬元沽出由「港女煲」法國廚具品牌LE CREUSET租用的東角道相連地舖。



甘比最新放售舖位物業為銅鑼灣東角道24至26號置安大廈/怡安大廈地下21號舖，建築總面積約為458平方呎。該舖位目前叫價6,000萬元放售，折合每平方呎約13.1萬元。

美聯旺舖營業董事危挺進表示，上述舖位目前連租約放售，租客為雪茄專門店，月租約10.8萬元，租期至2026年中，新買家可享2.2厘租金回報。

意向呎價較鄰舖高峰低76%

翻查資料，是次店舖毗鄰的22號地舖，對上一次成交為2014年以2.33億元售出，呎價逾56萬元。若以呎價作比較，上述華置舖位目前意向呎價僅約13.1萬元，反映較高峰期低約76%。

放售舖位目前租客為雪茄專門店。

劉鑾雄與太太陳凱韻（甘比），2019年9月出席活動。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

上年尾9700萬元沽出「港女煲」相連舖

事實上，甘比或華置相關人士於去年底開始放售東角道一帶的商舖，銅鑼灣東角道24至26號置安大廈/怡安大廈相連地舖於去年9月份推出放盤，當時意向價約1.2億元，平均呎價約14.4萬元。而舖位於上年11月降價至1億元，並獲買家洽購，最終舖位成功以約9,700萬元沽出，成交呎價約11.42萬元。