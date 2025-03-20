廿四孝仔女呼吸PLAN借盡九成　擲2102.8萬買名日 . 九肚山贈父母

一手市場轉活，有廿四孝仔女在參觀現樓後數小時內，決定終擲2,102.8萬元買入沙田名日 . 九肚山四房海景戶贈予父母居住。據知，買家選9成按揭付款計劃「呼吸PLAN」，無需任何入息證明文件、無須通過壓力測試，即只要付一成首期約210萬元。



是次成交為名日. 九肚山第1座10樓A室，實用面積1,213平方呎，屬四房間隔，望海景，新近以2,102.8萬元沽出，呎價約17,336元。據悉，買家選用9成按揭付款計劃成交。

至於，客人為本地買家，與父母參觀現樓後鍾情單位景觀開揚可以望山、海景。加上見父母非常鍾情項目，為了讓父母得到心頭所好，便於數小時內把握機會決定購入單位贈予父母居住。

無需任何入息證明文件、無須通過壓力測試

值得留意的是，今次買家選用的屬發展商早前推出的「貸易借9成按揭付款計劃」，買家可獲最高達成交金額 90%之第一按揭，揭年期為2年，第一按揭年期期間無須支付任何其它本金或利息，亦無須提供任何入息證明文件及無須通過壓力測試，其後買家更可瞄準市況或財政狀況，考慮自住或放售。