君臨天下矚目凶宅同層撻訂！買家5個月縮沙棄購 寧蝕155萬訂金走
撰文：李明珠
出版：更新：
市場錄得凶宅同層撻訂成交。九龍站君臨天下一伙凶宅同層單位，於去年10月以5,200萬元連車位沽出後，最新遭單方面撤銷交易，料買家需損失至少155萬元訂金離場。
市場消息指，該單位為君臨天下極高層複式戶，實用面積1,815平方呎，四房套間隔，為複式設計連168平方呎平台。
單位最初曾叫價6,880萬元放盤，其後於去年10月成功減至5,200萬元連車位易手，折合呎價28,650元。惟單位最新遭撤銷交易，料為買家撻訂棄購。若按普遍二手買賣臨時訂金為樓價3%至5%計算，估計買方至少損失155萬元離場。
代理透露，業主近日重新將單位放盤，叫價5,200萬元。
↓↓君臨天下極高層複式戶↓↓
位處「水果大王」矚目凶宅同層、造價受拖累
據悉，單位位處屋苑凶宅同層，因此造價及租金受一定影響。該同層的凶宅單位由賭王四太梁安琪所持有，為一伙四房複式單位。事源2013年有「水果大王」之稱的富商彭熾輝，因被懷疑包養「小三」，於該單位内被前妻餵食安眠藥後，遭亂刀斬過百刀而身亡。其涉案前妻疑畏罪再從單位躍下，墜下平台泳池當場死亡。
目前銀行仍未為該層所有單位提供即時網上物業估價。
持貨10年帳面僅獲利0.2%、實蝕四球
資料顯示，原業主於大約10前以接近5,200萬元一手購入單位，持貨10年，按撻訂前成交價計，帳面輕微獲利，賺幅僅僅0.2%。不過由於當年買入單位時需要繳付8.5%辣稅，連同使費計算，料實蝕逾430萬元離場。
平價新盤掀炒風 元朗尚柏三日連錄3宗短炒 一房5個月賣貴14萬長沙灣一房居屋295萬未補地價沽 呎價破萬 買入6年勁賺六成歌手馬天佑2800萬買帝景閣兩房 高估價116萬 上手為知名建築師趁發展商劈價促銷 炒家撈深水埗新盤貨尾 持貨一年賺12萬走長情業主443萬沽荃灣麗城花園三房 呎價7741元 創近年同類新低好人租客願開門予睇樓 換樓客翻睇後 630萬買荃灣環宇海灣兩房元朗新樓當炒！尚柏2日錄2宗短炒獲利 扣使費料炒家賺6萬及17萬