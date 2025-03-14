美聯：私樓租金率先回升　十大屋苑2月呎租漲0.4%、創4個月新高

租務淡季仍未完結，旺季尚未重臨之勢，私人住宅租金已率先回升。美聯物業首席分析師劉嘉輝表示。美聯「租金走勢圖」2月份以實用面積計算，私人住宅平均呎租報約37.81元，按月回升約0.4%，創4個月新高，比起去年同期按年升6.15%。



他續指，雖然2月仍處於租季的淡季，但租金已出現回升跡象，反映本港住屋需求強勁。隨著第二季租務旺季臨近，在越來越多的內地生來港升學之下，勢為租務帶來新增需求，相信租金將有力進一步上升。

反觀樓價反覆回落，「美聯樓價指數」最新報126.76點，續創逾8年半新低；正因「租升價跌」，過去一年租金回報率持續向上。據差估署資料顯示，1月份A類私宅租金回報率錄3.6%，較去年同期3.3%增加0.3個百分點。

2月份以實用面積計算，私人住宅平均呎租報約37.81元，按月回升約0.4%，創4個月新高，比起去年同期按年升6.15%。（美聯數據）

十大屋苑租金個別發展 映灣園升幅最高

回顧2月十大屋苑租金按月變化，表現呈個別發展，當中5個屋苑按月上升，其中映灣園升幅為十大屋苑之中最高，按月升約6.2%；海怡半島按月亦升約5.2%；新都城、康怡花園與太古城則分別升約1.3%、約1.1%及約1%。

餘下5個屋苑中，麗港城呎租按月持平；美孚新邨及黃埔花園分別錄約0.6%及約0.8%的按月跌幅；沙田第一城跌約1.8%；即使十大屋苑之中呎租按月跌幅最大的嘉湖山莊，按月亦僅跌約2%。

映灣園2月租金升幅為十大屋苑最高，按月升約6.2%。（張浩維攝）

2月十大屋苑平均實用呎租的按月變化。（美聯數據）

鐵路盤租金升勢凌厲 花園城呎租升逾8%

鐵路盤方面，2月部份鐵路沿線屋苑的呎租按月表現較十大屋苑更勝一籌，當中沙田圍站花園城呎租按月升約8.3%，西營盤站縉城峰亦升約7.4%，呎租按月升幅比起十大屋苑升幅最大的映灣園更高。佐敦站港景峯、九龍塘站又一居呎租亦分別升約5.7%及約5.1%。

2月部份鐵路沿線屋苑的呎租按月表現較十大屋苑更勝一籌，花園城呎租按月升約8.3%。（資料圖片）