九龍城文曜頂層曝光　意大利風格理念　私人平台變空中花園｜多圖

建灝地產旗下九龍城住宅翻新項目文曜今日（24日）開放頂層特色戶予傳媒參觀。單位以意大利風格「 The Tuscan Upper House」為理念。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，文曜至今沽出5成單位，套現5.5億元。



文曜頂層戶裝修費1680萬 最快月內招標兼送2個車位

鄭智荣表示，九龍城住宅翻新項目文曜最快月內招標推30樓A室頂層特色戶，定價參考九龍塘豪宅及啟德跑道區連天台特色戶，呎價約4萬至4.5萬元，該單位亦開放預約參觀。他續指，該單位斥資1,680萬元裝修費打造，若買家成功購入單位可獲發展商送贈2個指定車位合共價值250萬元。

後市方面，預計年內將減息一次，如息口向下對本港有支持，特別豪宅市場。預計今年豪宅將有5至10%升幅。另集團最快第4季推大角咀重建項目。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣。（黃祐樺攝）

今次開放的示範單位為30樓A室連裝修示範單位，實用面積2,183平方呎，屬四房四連儲物室間隔，另連589平方呎平台，及私人平台。

以意大利風格為理念 可望開揚港九市區景

全屋以意大利風格「 The Tuscan Upper House」為理念，單位客飯廳寬廣，可望開揚港九市區景，廳堂採橫廳設計，擁特長客飯廳並擺放大地色系沙發及八人圓形餐桌。大廳以樸實色調、赤土瓷磚和手工木製飾面，同時飯廳旁偏廳設有專門品酒區、訂製酒架及環境飾燈。另大廳外連約13米長的私人平台，以摺疊式趟門與落地木製格柵分隔。

至於，偏廳後方為廚房及儲物套房，配有特長U形工作檯面及大窗，亦有一系列廚房家電。

主人睡房寬敞 擺放雙人大床仍可三邊落床

寢區設有四個寬敞的套房，其中主人睡房實用面積373平方呎，擺放雙人大床，仍可三邊落床，並設有及頂大型衣櫃及梳妝 區。而主人套房擁逾5米的摺疊式趟門，連接面積逾90 平方呎的私人平台。主人套廁為明廁設計，配有雙洗面盤、獨立淋浴間及浴缸。

另外三個套房中，兩個房間為睡房，面積寬敞，擺放雙人大床後仍可三邊落床，並設有大型衣櫃、梳妝檯或窗邊雅座，且擁有大窗戶，望開揚遼闊景觀。第三個房間則設計為書房連浴室。

私人平台可設計為空中花園

值得留意，私人平台設有室外私人樓梯直達天台樓層，平台面積逾256平方呎，可設計為私人空中花園。