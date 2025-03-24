歌手鄧紫棋8500萬買東半山利安閣複式戶 呎價較4年前跌47%
撰文：黃祐樺
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再有演藝界名人入市，樂壇天后鄧紫棋（G.E.M.）擲8,500萬元買入東半山豪宅利安閣一伙自製複式戶，平均呎價17,137元，較四年前大跌逾47%。
資料顯示，是次成交東半山黃泥涌峽道利安閣2伙高層A室，屬自製複式間隔，為中層上下樓層單位，實用面積合共約4,960平方呎，上月以每伙4,250萬元沽出，合共約8,500萬元，平均呎價17,137元。
新買家為TANG SZE WING（鄧詩穎）， 與香港女歌手鄧紫棋（G.E.M.）原名鄧詩穎英文拼音同名，料為同一人。
較四年前呎價大跌逾47%
參考過往成交紀錄，一伙樓層相若B室實用面積2,480平方呎，2021年9月曾以8,050萬元沽出，呎價32,460元。換言之，以今次鄧紫棋（G.E.M.）買入呎價17,137元計，大跌逾47%。至於，原業主在早年買入上述兩伙單位並自製成特色戶。
2017年買母親名擲2239萬荃灣西柏傲灣四房
翻查資料，鄧紫棋過往亦有投資物業，曾在2017年用母親名義擲2,239萬元買荃灣西柏傲灣，實用面積1,366平方呎，屬四房間隔，呎價16,391元。另早年亦買入荃灣韻濤居2伙單位自製複式戶。
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