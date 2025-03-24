鐵路盤居屋都要蝕　屯門兆康苑三房388萬白表價沽　3年勁蝕三成

樓市整固，鄰近鐵路站的居屋屋苑錄大幅蝕讓個案。屯門居屋兆康苑一伙三房單位，最新以388萬元已補地價沽出，呎價7,266元。原業主於3年前買入單位，帳面蝕讓157萬元離場，單位大幅貶值近3成。



祥益地產高級分行經理古文彬表示，該單位為兆康苑A座高層1室，實用面積534平方呎，三房間隔，景觀開揚，附有企理裝修。原業主於去年11月叫價420萬元已補地價放盤，直至近日獲區外換樓客議價，並減至388萬元易手，折合呎價7,266元。

鐵路盤3年貶值近三成

資料顯示，屋苑鄰近西鐵兆康站，近期二手平均成交呎價為6,957元，即是次單位呎價較近期市價略高4%。

原業主於2022年以545萬元已補地價購入單位，持貨3年帳面虧損157萬元，單位期内貶值29%。

屯門居屋兆康苑。