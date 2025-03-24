借財仔60萬慘變銀主盤！康城兩房新樓市價8折推拍 一手貨貶值3成
撰文：李明珠
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銀主加快去貨，將部分單位低價推出拍賣場放售。將軍澳日出康城Ocean Marini兩房銀主盤最新開價550萬元拍賣，呎價11,482元，低市價兩成。業主原於2022年一手購入單位，其後淪為銀主盤，現開價較3年前買入價低出269萬元或33%。
忠誠拍賣表示，該單位為Ocean Marini第1B座高層E室，實用面積479平方呎，兩房間隔，外望少量海景。單位屬銀主盤，最新開價550萬元推出拍賣，折合呎價11,482元。圖片可見，單位裝修為發展商原裝，保養簇新。
↓↓Ocean Marini第1B座高層E室↓↓
低市價兩成推拍
代理指，屋苑屬半新盤，2021年才正式落成，樓齡不足4年。單位目前銀行估價為688萬元，即是次開價較單位市價低出約兩成。
3年前一手買入後淪銀主、單位貶值逾3成
資料顯示，業主於2022年6月以819萬元一手買入單位後，於2023年將單位抵押財務公司借貸，涉及金額約60萬元；最終因未能償還貸款而淪為銀主盤。現推拍價較買入價低出269萬元，3年間貶值約33%。
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