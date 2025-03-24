周末新盤錄63宗　按周急降八成　洪水橋滙都周日連沽8伙

本周未有大型新盤銷售，一手交投回復淡靜。過去兩日（22日、23日）新盤市場錄得63宗成交，較上周的300宗成交驟降79%。當中泛海集團（0129）發展的元朗洪水橋滙都，於周日連沽8伙單位，全月累沽86伙。



洪水橋滙都銷情持續，於周日連錄8宗成交。其中最高成交單位為第3座2樓B07室，實用面積498平方呎，三房間隔，以527.4萬元成交，折合呎價約10,591元。據悉，買家為投資者，考慮到政府加速發展北部都會區，購入單位作投資收租用途。

發展商表示，項目單計本月已錄86宗成交，而今季暫錄成交達300宗，全盤開售以來則累積售出892伙。

香港仔澄天周日連沽3伙

英皇國際旗下香港仔澄天於周日連沽3伙，新買家包括投資者及用家。其中25樓E室獲投資客入市，單位屬一房間隔，實用面積287平方呎，成交價464萬元，呎價約16,167元。買家有見減息周期開始，投資物業收租的回報率更可觀，加上預計物業具升值潛力及租務回報理想，故購入單位自製被動收入作長線收租用途。

另外2伙單位分別為23樓A室及E室，同樣屬一房戶，成交價為576萬及462萬元，折合呎價約16,098元至17,723元。據悉，買家均為換樓人士，有意買入單位作自住。

發展商指，項目至今已售出94伙，佔整體項目逾85%，合共套現逾5.83億元。

北角皇都沽兩伙、三房套戶型悉數沽清

新世界發展（0017）旗下北角皇都，於周末兩日錄兩宗成交。當中包括29樓B2室，實用面積726平方呎，三房套間隔，享維港海景，成交價2,118.1萬元，呎價約29,175元。據悉，同類型戶型已悉數沽清。

發展商指，連同自1月以來透過招標售出的23伙，全盤累售298伙，佔可銷售單位逾90%，套現逾33.6億元。