西營盤The Henry酒店全幢放售 市值2.3億 每間客房674萬
撰文：李明珠
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市場續有全幢物業放售。由本地家族持有的西營盤德輔道西酒店The Henry，最新以私人協商形式全幢放售，物業市值約2.3億元，每平方呎樓面地價約9,631元。酒店共提供34間客房，每間市值約674萬元。
世邦魏理仕香港戰略客戶及業務拓展部主管鍾國棟表示，上述物業為西營盤德輔道西322至324號酒店項目The Henry，物業樓高24層，總批則面積約23,881平方呎。酒店提供34間客房，設有三種房型，高層房間景觀開揚及享有部分海景。一樓屬禮賓樓層，配有會議室和儲物空間，而三樓設有後勤設施。
物業現全幢推出放售，市值約2.3億元，每平方呎樓面地價約9,631元，平均每間客房市值約674萬元。
↓↓The Henry酒店↓↓
地下商鋪由星巴克租用
世邦魏理仕亞太區酒店部高級經理廖韋璣表示，目前酒店地下的商鋪由連鎖咖啡廳星巴克租用，提供了穩定的收入來源。
另外，物業靠近香港大學，地理位置理想，適合升級改造以吸引年輕專業人士，或改建為學生住宿。酒店亦有額外的樓層可以改造為公共空間。
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