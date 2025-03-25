金鐘遠東金融中心全海景單位6748萬　呎價1.61萬逾14年新低

港島指標甲級商廈呎價進一步下挫。金鐘甲廈遠東金融中心一個中層全海景單位，新近以6,748萬元沽出，成交呎價僅約1.61萬元，創該商廈逾14年呎價新低紀錄。



上述成交個案為金鐘遠東金融中心27樓1至2室，建築面積約4,191平方呎，擁全海景，新近以6,748萬元沽出，成交呎價約16,101元。是次單位連同租約沽出，目前每月租金約20萬元，即買家享租金回報3.6厘。

據了解，單位原業主為台灣投資者，於2007年2月以3,939.54萬元買入，是次轉售單位，持貨18年帳面獲利2,808.46萬元或71.3%。

翻查遠東金融中心過往的成交紀錄，該商廈上一個呎價低位為2011年2月份，當時成交呎價低見11,725元。

此外，紀惠集團在本月（2025年3月）以約1.94億元沽出遠東金融中心39樓全層，建築面積約10,800平方呎，成交呎價約18,000元。

金色建築物為遠東金融中心（蔡偉南攝）