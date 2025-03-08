炒家初見血　李根興面對現實拒死守「返家鄉唔知等幾多年」｜燈神

近年樓市幾乎全方面下挫，二手傳統屋苑、豪宅、工商舖物業等，全部大插水，過去幾年相信都係一眾物業投資者最艱難的時期，不時都要蝕讓沽貨、四處撲水。



最新加入蝕讓行列就有近年專門炒舖的盛滙商舖基金創辦人李根興（Edwin），雖然過去好多次都把握到零售舖市的波幅，成功炒賣賺到唔少，不過今次Edwin都同燈神大方坦誠，最近期的一次蝕讓只係「第一滴血」，嚟緊仲會有其他舖位都要蝕賣。不過Edwin都解釋返，作為基金公司要保持流動性，更指「始終要轉、死守都冇用」。



最近李根興蝕讓的舖位，就係佐敦吳松街126號地下及閣樓，建築面積約980平方呎，設有入則閣630平方呎。近期就以1,868萬元沽出。

佐敦吳松街舖較高峰插水64%

睇返舊資料，李根興早在2022年7月以2,750萬元買入這個舖位，但其實當時係「執平貨」，上一手業主也需要大蝕讓。上一手業主在2015年4月買入價為5,168萬元，即當時持貨7年帳面蝕讓2,418萬元，物業期間貶值約46%。而是次李根興再次蝕沽，意味該舖位的舖價由高峰回落3,300萬元或64%。

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舖價難以重返高峰「返家鄉唔知幾多年」

對於今次出現「第一滴血」，燈神就主動搵下Edwin傾計，睇下有冇苦水要吐，佢就話呢個舖位係佢個人自2009年買賣多達約260間街舖以來，首次蝕讓沽舖，同時都係該基金2016年成立以來第一宗蝕讓。佢就話「過去買賣過260間舖位，唔能夠因為唔想破處、唔想有血流就不賣！不賣！不賣！」。

Edwin就話，整體舖市已經由高位回落37%，直言「我們買了很多舖，要面對現實，死守無用，等到返家鄉，要等返家鄉都不知道多少年」，又指做基金要保持流通性、貨如輪轉。

「蝕照樣賣、照樣套現、照樣換貨」

至於為何在這一刻賣舖，他就解釋，上年一直在等時機賣舖套現，例如在聖誕節、農曆新年、早前深圳公佈一簽多行等等不同時機，「傳統舖市而言，農曆新年之後通常會有小陽春，3、4、5月份通常都旺，如果3、4、5月份你都不賣的話，整年都分分鐘不用賣了」。

Edwin仲話，目前基金做法相等於發展商賣樓，很多單位都要蝕賣，但不可以因為蝕而不賣，要繼續發展，「就算蝕都照樣賣、照樣套現、照樣換貨」。

盛滙商舖基金創辦人李根興。（羅國輝攝）

先償還銀行貸款、再買平價舖位

蝕錢賣舖，套現回來的資金又有何出路呢？Edwin就話，部份資金將會先用作償還銀行貸款，餘下取回的資金就會再買平價舖位。

死守無用、貨如輪轉

講起銀行，燈神就聯想到，其實基金要蝕沽舖位，是否與銀行CALL LOAN有關呢？不過Edwin就回覆話唔關事，「最大原因就是我不想等，一直等即係死守，死守為了面子也好、為了不出血也好，但要明白死守沒有用，我覺得是傻，總之要貨如輪轉，那就不要坐著等」。

破產危機重燃？李根興上年底5800萬買豪宅

過去半年市場一直有謠言話李根興將會破產，燈神在大半年前也問過Edwin，當時Edwin也澄清相關謠言，不過最近開始出現蝕讓，又是否代表有新危機呢？不過Edwin最新就再次澄清，「網傳的，我真的管不了那麼多，但如果破產，就不會拿5,800萬元去買樓」。睇返近期新聞，Edwin在上年11月重注5,800萬元買入中半山好利閣一伙四房單位，連同兩個車位，呎價約25,528元。

蝕讓沽貨現金回籠、沒有現金流問題

至於會否有供樓壓力？Edwin就認為不關事，「供樓與蝕讓是兩回事」供樓最重要是有現金供樓，若果全部舖位賣不出，就真係會有現金流問題。

↓↓中半山舊山頂道6號好利閣低層戶↓↓

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近年零售市況持續下挫，對於舖市前景燈神認為暫時都仲未見到曙光，過往成日有人話「一舖養三代」，但近年見到有舖位大蝕讓，睇嚟都明確印證時代轉變，買完間舖隨時可能變成「一舖蝕三代」，香港物業市場進一步貶值真令人唏噓。