新地西沙SIERRA SEA設1萬呎展銷廳 料短期內批預售、最快4月賣
撰文：黃祐樺
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新地（0016）位於西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA今日（25日）公布最新消息。項目將於西沙GO PARK商場設展銷廳，本周四率先開放大樓模型予公眾參觀。預計項目於短期内批預售，最快4月銷售。
新地代理執行董事陳漢麟表示，項目在西沙GO PARK設有展銷廳，佔地一萬平方呎，將於本周四率先對外開放大樓模型予公眾參觀。GO PARK在過去一星期有約8萬人次到訪，於本周六亦有新巴士線580號開通，服務時間暫定係星期六日及公眾假期。
而住宅項目SIERRA SEA將於短期內批預售文件，最快4月開始銷售，項目示範單位設於環球貿易廣場ICC。
新地副董事總經理雷霆表示，項目位於西沙GO PARK的展銷廳今日開幕，意味樓盤推售攻勢揭開序幕。
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