建築圖則｜新地小瀝源准建28層高單幢樓　港深創科園大樓涉58萬呎

屋宇署資料顯示，該署於1月批出14份建築圖則，其中港島5份、九龍3份及新界6份。批出的圖則包括8項住宅及商住發展、2項商業發展、1項工廠及工業發展，以及3項社區服務發展。



當中較為矚目的為新鴻基地產（0016）旗下沙田小瀝源源順圍住宅項目，獲批建一幢樓高28層分層住宅，另設兩層地庫，可建住宅樓面約156,616平方呎，非住用面積約11,134平方呎。

獲批建28層樓高住宅

翻查資料，新地於去年7月以6.19億元中標奪得地皮，每呎樓面地價3,952元。除興建住宅外，中標者還需按照賣地條件所興建的設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所及停車處的政府地方的樓面面積，以及自費興建一個提供50個車位且分不可拆售的公眾停車場。

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港深創新及科技園獲批建三幢大樓、涉58.56萬呎

另外，位處落馬洲的河套區的港深創新及科技園亦獲批建三幢大樓，其中兩幢樓高9層，用作工業及商業用途，非住用面積合共約585,647平方呎。

資料顯示，港深創新及科技園第一期總樓面面積约100萬平方米，將提供濕實驗室或先進製造研發大樓、乾實驗室或辦公室、產學研、人才公寓、訪客住宿設施、商業和附屬設施等。

港深創新及科技園8號及9號大樓平頂儀式

8號及9號大樓上周五落成

園區中的8號及9號大樓於上周五舉行平頂儀式，特首李家超出席儀式時表示落成的大樓將於今年下半年正式營運，迎來生命健康科技、人工智慧、新能源等支柱產業領域公司機構進駐。另外五座大樓正加速興建，預計2027年起陸續完工。