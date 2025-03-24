建築圖則｜新地小瀝源准建28層高單幢樓　港深創科園大樓涉58萬呎

撰文：李明珠
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屋宇署資料顯示，該署於1月批出14份建築圖則，其中港島5份、九龍3份及新界6份。批出的圖則包括8項住宅及商住發展、2項商業發展、1項工廠及工業發展，以及3項社區服務發展。

當中較為矚目的為新鴻基地產（0016）旗下沙田小瀝源源順圍住宅項目，獲批建一幢樓高28層分層住宅，另設兩層地庫，可建住宅樓面約156,616平方呎，非住用面積約11,134平方呎。

獲批建28層樓高住宅

翻查資料，新地於去年7月以6.19億元中標奪得地皮，每呎樓面地價3,952元。除興建住宅外，中標者還需按照賣地條件所興建的設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所及停車處的政府地方的樓面面積，以及自費興建一個提供50個車位且分不可拆售的公眾停車場。

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港深創新及科技園獲批建三幢大樓、涉58.56萬呎

另外，位處落馬洲的河套區的港深創新及科技園亦獲批建三幢大樓，其中兩幢樓高9層，用作工業及商業用途，非住用面積合共約585,647平方呎。

資料顯示，港深創新及科技園第一期總樓面面積约100萬平方米，將提供濕實驗室或先進製造研發大樓、乾實驗室或辦公室、產學研、人才公寓、訪客住宿設施、商業和附屬設施等。

港深創新及科技園8號及9號大樓平頂儀式

8號及9號大樓上周五落成

園區中的8號及9號大樓於上周五舉行平頂儀式，特首李家超出席儀式時表示落成的大樓將於今年下半年正式營運，迎來生命健康科技、人工智慧、新能源等支柱產業領域公司機構進駐。另外五座大樓正加速興建，預計2027年起陸續完工。

（左五起）創新科技及工業局常任秘書長暨港深創新及科技園有限公司董事會主席麥德偉、署理財政司司長黃偉綸、行政長官李家超、創新科技及工業局局長孫東教授，以及其他嘉賓主持亮燈儀式。（政府新聞處）
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