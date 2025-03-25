利嘉閣：一月私宅動工量164伙　創5個月新高　月内4個新盤落成

利嘉閣地產研究部報告指，年初項目動工進度較為平緩，根據屋宇署發表的最新數據，2025年一月份全港共有2個私人住宅項目，合共164伙動工，較去年一月的357伙同期減少54%，惟屬過去六年同期次高，亦是過去五個單月最多；當中一月份動工項目包括灣仔皇后大道東269號(162伙)及九龍塘界限街121號(2伙)。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，2025年一月份全港共有4個項目，合共1,886個私人住宅單位落成，為四個單月及四年同期最少，並較去年同期的3,595伙減少48%。

4個項目落成、「啟德海灣」第2期最大規模

根據資料顯示，一月份本港共有4個私宅項目正式落成，當中規模最大的是啟德「啟德海灣」第2期，涉及1,121伙；其次為長沙灣「連方II」涉及的378伙；至於，何文田「瑜一」第1C期(214伙)及堅尼地城「吉喆」(173伙)亦於期內竣工。

九龍區1,713伙落成、新界無私宅項目落成

按地區劃分，今年首月九龍區共有3個項目、合共1,713個單位落成，佔整體比例約90.8%；港島區有1個項目落成，涉及單位總數173伙，佔同期整體私宅落成量約9.2%；新界區於首月則暫未有私宅項目落成。

陳海潮指出，今年首月份私宅落成量進度合理，預料年內有不少項目可望陸續取得入伙紙，包括啟德「柏蔚森II」(750伙)、長沙灣「Belgravia Place I」(714伙)、元朗「柏瓏III」(680伙)、油塘「朗譽」(634伙)、何文田「朗賢峰」2B期 (572伙)及「朗賢峰」2A期(418伙)等，加上其他中小型項目，初步估計今年落成量約2萬至2.1萬伙水平。