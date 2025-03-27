恒地必嘉坊．曦匯15伙定價劈22%　折實價500萬　周日先到先得發售

恒地（0012）旗下紅磡項目必嘉坊．曦匯昨日（26日）更新價單涉及15伙，涉及為3D、4D號價單，單位定價各減價約22%，最新入場單位折實500.46萬元起。另發展商亦落實本周日（3月30日）以先到先得形式發售該減價的15伙。



更新價單15伙 定價各下調約22%

今次更新的價單單位涉及15伙，實用面積介乎266平方呎至369平方呎，屬一至兩房間隔。據新價單資料顯示，該批單位由價單定價各下調約22%，最新價單定價為526.8萬元至726.2萬元。

入場單位折實500萬

以入場單位20樓N室計，實用面積266平方呎，屬一房間隔，原先價單定價為675.4萬元，在更新價單後定價為526.8萬元，即前後相差約22%，扣除發展商提供的5%折扣，即入場費折實為500.46萬元。