鄧成波家族放售尖沙咀金巴利道商廈 意向價1.68億 6年樓價腰斬
撰文：李煥好
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舖王鄧成波家族再有物業放售。旗下尖沙咀金巴利道80號全幢商廈推出市場招標，意向價約1.68億元，呎價約8,433元。鄧成波家族於2019年以3.3億元購入全幢，現叫價較6年前買入價低出49%，情況近乎腰斬。
上述物業位於尖沙咀金巴利道80號全幢商廈，地盤面積約1,897平方呎，總建築面積約19,923平方呎。項目附現有賓館牌照一併放售，其中1樓至12樓可提供45間客房，而低層地下及高層地下樓層則為商舖。物業現時以部分交吉及部分連租約形式招標出售，意向價1.68億元，折合呎價約8,433元。
可作學生宿舍、酒店或服務式公寓營運
中原（工商舖）寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，物業地下的商舖現租予一所食肆。另外，物業為尖沙咀目前市面上唯一完整業權及「平價」放售的全幢物業，項目附賓館牌照一併放售，可作學生宿舍、酒店或服務式公寓營運。
放售5年三度降價 累減49%
資料顯示，鄧成波家族於2019年以3.3億元購入，購入後一年即叫價3.88億元求售。去年11月售價已大幅調降至2億元，該叫價已較買入價低40%，但仍未獲成交。直到現時減價至1.68億元，相當於較最初買入價帳面蝕讓1.62億元或49%，貶值近半。
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