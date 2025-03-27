大圍柏傲莊兩房1060萬沽　上手倒蝕43萬　3個月僅錄4宗獲利成交

近年樓價調整，部分早年高位入市的業主需蝕讓離場。大圍柏傲莊有兩房單位新近以1,060萬元成交，呎價20,345元。原業主持貨5年，需蝕約43萬元離場，單位貶值3.9%。屋苑今年1月至今錄19宗二手成交，當中僅4宗獲利。



中原地產分區經理曾紀賢表示，上述成交單位為柏傲莊5B座中層D室，實用面積521平方呎，屬兩房間隔。代理透露，新買家為外區客，見屋苑環境舒適，附近設大型商場，單位價錢合理，即把握機會購入單位自住。雙方議價後以1,060萬元成交，呎價20,345元。

成交單位為柏傲莊5B座中層D室，實用面積521平方呎，屬兩房間隔。（盧翊銘攝）

業主5年蝕43萬 屋苑二手最多蝕15%

據了解，原業主則於2020年以1,103萬元購入上址，持貨5年，是次轉手帳面蝕讓約43萬元離場，期內貶值3.9%。

翻查資料，柏傲莊今年內合共錄得19宗二手住宅成交，當中有15宗屬帳面蝕讓個案，蝕幅由1%至15%。