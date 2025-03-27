睇好區内升值潛力 買家無睇樓405萬買新屯門中心 業主4年蝕三成
撰文：李明珠
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市場氣氛回暖，部分買家加快入市步伐。新屯門中心一伙兩房單位新近以405萬元沽出，呎價8,084元。原業主於4年前買入單位，帳面虧蝕184萬元離場，單位貶值超過3成。
祥益地產區域董事黃慶德表示，上述單位為新屯門中心4座中層A室，實用面積501平方呎，屬兩房間隔。單位最初叫價420萬元放盤，日前獲區內客垂青。
睇好區内升值潛力
據悉，由於單位正處於生約期內，新買家未能上門睇樓，但在看過放盤相片後鍾情單位附設企理裝修，加上考慮到區内未來有南延綫，具有升值潛力；而且原業主亦願意調整價格，最終買家決定議價以405萬購入上址作自住或長線收租之用，折合呎價約8,084元。
持貨4年帳蝕184萬
代理稱，該單位若作投資收租，現時市值租金大約為1.25萬元，租金回報率高達3.7厘。
據知，原業主於2021年以約589萬購入單位，持貨4年是次轉手帳面虧蝕184萬元，單位期内貶值31%。
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